Anklage wegen Mordes im Fall Ayleen erhoben

Der Verdächtige hatte bei einer Vernehmung gestanden, die Schülerin umgebracht zu haben. Den Ermittlungen zufolge hatte er die aus Baden-Württemberg stammende Schülerin am Nachmittag des 21. Juli 2022 mit einem Auto in Südbaden abgeholt und in ein Waldgebiet bei Langgöns im Landkreis Gießen gebracht. Dort soll er das Mädchen um kurz vor Mitternacht auf einem Feldweg getötet haben.