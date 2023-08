Anklage wegen Totschlags nach Tod eines 38-Jährigen

Die Polizei hatte nach Zeugenhinweise in der Adenauer Straße die Leiche des 38-Jährigen gefunden. Der Tatverdächtige wurde am selben Tag in der Fuldaer Innenstadt festgenommen und anschließend in Untersuchungshaft genommen. Laut Obduktion führten die Schusswunden zum inneren und äußeren Verbluten des Opfers.