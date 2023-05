Anschlag von Hanau: U-Ausschuss befasst sich mit Notruf

Weitere Zeugen werden unter anderem zu dem Umgang mit den Überlebenden sowie den Angehörigen der Ermordeten befragt. Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Seit dem Sommer 2021 beschäftigen sich Abgeordnete im hessischen Landtag in einem Untersuchungsausschuss mit dem Anschlag. Dabei soll geklärt werden, ob es vor, während und nach der Tat zu einem Behördenversagen gekommen ist.