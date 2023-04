Anträge auf Hilfe für Heizölkosten ab 4. Mai möglich

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Wer im vergangenen Jahr in Hessen privat mit Öl oder Holzpellets geheizt hat, kann ab dem 4. Mai staatliche finanzielle Hilfe beantragen. Diese kommt für Haushalte infrage, deren Energiekosten sich 2022 mindestens verdoppelt hatten, wie das Wirtschaftsministerium in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Erstattet werden dann 80 Prozent der Kosten, die über dem doppelten Preis des Vorjahres lagen.