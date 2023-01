Anwalt: Mediziner „betroffen“ und „empört“ über Vorwürfe

Frankfurt/Main (dpa) - . Ärzte haben nach Angaben eines Fachanwalts für Medizinrecht „mit einem hohen Maß an Betroffenheit“ auf die Vorwürfe gegen den in Frankfurt am Main angeklagten Ex-Oberstaatsanwalt reagiert. Der Angeklagte hatte in seiner Zeit als Leiter einer Zentralstelle zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen gegen zahlreiche Mediziner wegen Abrechnungsbetrugs ermittelt.