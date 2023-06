Anwohnerparken in Frankfurt wird deutlich teuerer

An den Gebühren für das allgemeine Parken im öffentlichen Raum soll sich laut den Angaben nichts ändern. In der Innenstadt kosten die angefangenen 15 Minuten nach wie vor einen Euro, in den übrigen Bereichen nach wie vor 50 Cent pro 15 Minuten, hieß es. Zusätzlich werde in Bereichen ohne Höchstparkdauer ein 24-Stunden-Ticket eingeführt. Wie viel dieses kosten soll, blieb zunächst offen.