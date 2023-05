Apfelbaumgespinstmotte stark verbreitet

Gießen/Bad Vilbel (dpa/lhe) - . Sie haben einen enormen Appetit und können Blattverlust, Ernteausfälle und verringertes Wachstum von Apfelbäumen verursachen: Die Raupen der Apfelbaumgespinstmotte haben sich in Hessen stark ausgebreitet und treten vor allem im Streuobstanbau und in Kleingärten in diesem Frühjahr teils massiv auf, wie das Regierungspräsidium (RP) Gießen am Dienstag mitteilte. Wer die Schädlinge loswerden möchte, sollte in den kommenden Tagen gegensteuern, riet Michael Fischbach vom Pflanzenschutzdienst des RP Gießen. „Jetzt und in den nächsten maximal zehn Tagen ist genau der richtige Zeitpunkt, die Raupen dieses Kleinschmetterlings zu bekämpfen.“