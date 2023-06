Apotheken-Protest: Sichere Medikamentenversorgung gefordert

An diesem Mittwoch dürften viele Menschen in Hessen vor geschlossenen Apotheken stehen. Fast alle Apotheken im Land werden sich wohl an einem bundesweiten Protesttag beteiligen, wie der Hessische Apothekerverband mitgeteilt hat. Die Arzneimittelversorgung werde an diesem Tag nur noch über Notdienstapotheken erfolgen. Die Apotheker wollen nach eigenen Worten auf die schwindende Zahl von Apotheken aufmerksam machen - wegen überbordender Bürokratie, Unterfinanzierung und mangelnder Wertschätzung seitens der Bundesregierung. In Wiesbaden soll es am Mittwoch eine Demonstration geben.