Apotheken schließen für einen Protesttag: Notdienst geöffnet

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Wegen eines bundesweiten Protesttages wollen auch zahlreiche hessische Apotheken an diesem Mittwoch geschlossen bleiben. Wie ein Sprecher des Hessischen Apothekerverbands sagte, beteiligt sich die „überwiegende Mehrheit“ der hessischen Apotheken an der Aktion. Die Arzneimittelversorgung werde über Notdienstapotheken aufrecht erhalten. In Wiesbaden solle eine Kundgebung stattfinden (12.00 Uhr). Dazu erwarte er „mindestens mehrere hundert Teilnehmer“, sagte der Verbandssprecher.