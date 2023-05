Appell ans IOC: Beuth will Änderung der olympischen Charta

„Dem olympischen Frieden, den es seit der griechischen Antike gibt, muss in diesen Zeiten neues Leben eingehaucht werden. Wer seine Sportlerinnen und Sportler zu einem der größten Sportereignisse der Welt und zu fairen Wettkämpfen entsendet, darf gleichzeitig keinen Angriffskrieg führen“, sagte Beuth vor dem Auftakt der Sportministerkonferenz am Donnerstag und Freitag in Frankfurt am Main.