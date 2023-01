Arbeit an Fehler- und Führungskultur bei Polizei kommt voran

Im Kampf gegen Rechtsextremismus und Fehlverhalten in den eigenen Reihen hätten sich mittlerweile etwa 17.000 Bedienstete der Polizei im Land an Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen beteiligt, teilte der Innenminister mit. Bei diesen Treffen bekamen die Beamten etwa auch gezeigt, welche Inhalte in den rechtsextremen Chat-Gruppen teilweise über Jahre verschickt wurden.