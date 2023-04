Arbeiten an Kinzigtalsperre gehen nach Winterpause weiter

Ende November 2022 mussten die Arbeiten an dem Betonbauwerk wegen starken Frostes und mehrerer Hochwasserereignisse zwangsweise unterbrochen werden. Die vom Wasserverband beauftragten Experten und Fachunternehmen nutzen die Trockenlegung der nach Verbandsangaben drittgrößten Talsperre in Hessen für eine gründliche Inspektion, Sanierung und auch Erneuerung wichtiger Baugruppen. „Das Bauwerk ist noch gut in Schuss, aber 40 Jahre Betrieb und damit höchster Sicherheitsanspruch fordern schon ihren Tribut“, sagte Scheffler. Bei den derzeitigen Arbeiten handelt es sich um eine alle 20 Jahre vorgeschriebene „vertiefte Sicherheitsüberprüfung“.