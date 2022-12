Arbeitsgruppe gibt Empfehlungen zum Umgang mit Wölfen

Gießen (dpa/lhe) - . Die Arbeitsgruppe „Wolf in Hessen“ hat Empfehlungen für den Umgang mit den Wildtieren im Land beschlossen. Unter anderem fordert das Gremium nach einem Treffen am Montag in Gießen die Abschaffung einzelner Präventionsgebiete in Hessen, wie eine Sprecherin des Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mitteilte. Nach Empfehlung der Arbeitsgruppe sollte es damit für Landwirte im ganzen Land möglich sein, Förderungen für Präventionsmaßnahmen gegen Wolfsübergriffe zu erhalten. Außerdem fordert das Gremium demnach unter anderem eine Ausweitung des Wolfsmonitorings.