Arbeitslosenzahl in Hessen nur leicht gesunken

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen der zurückhaltenden Einstellungspolitik vieler Firmen ist die Zahl der Arbeitslosen in Hessen im Mai nur leicht gefallen. Die Zahl sank vom Vormonat um 1650 auf exakt 178.071 Menschen, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das waren am Stichtag 11. Mai über 25.400 Menschen mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote Hessens sank um 0,1 Punkte auf 5,1 Prozent.