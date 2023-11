Arbeitslosenzahl stagniert: Herbstbelebung bleibt aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Auf dem hessischen Arbeitsmarkt ist die sonst übliche Herbstbelebung ausgeblieben. Im Oktober registrierten die Arbeitsagenturen nur 310 arbeitslose Männer und Frauen weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Zum Stichtag am 12. Oktober waren damit 183 547 Menschen in Hessen arbeitslos gemeldet, was einer unveränderten Quote von 5,3 Prozent entspricht.