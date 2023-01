Architekturmuseum wollte Hütte aus Lützerath für Ausstellung

Die Idee sei gewesen, das Holzhaus in einer Ausstellung zum Thema „Protest/Architektur“ zu zeigen, sagte Kurator Oliver Elser am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die ab Herbst geplante Schau geht der These nach, dass Protestbewegungen den öffentlichen Raum nicht nur durch ihre Botschaften prägen, sondern auch durch ihre - meist temporären - Bauten.