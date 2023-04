Arztmobil betreut streikende Lkw-Fahrern in Südhessen

Den Fahrern habe unentgeltlich mit Medikamenten oder Salben geholfen werden können, berichtete Trabert. Drei Fahrer mit Zahnprobleme seien zudem von Zahnärzten in der Medizinischen Ambulanz ohne Grenzen des Vereins in Mainz versorgt worden. Es seien auch Socken, Mützen, Thermo-Unterwäsche, Säfte und Obst an Fahrer verteilt worden. „Es ging über das konkrete Helfen hinaus“, sagte Trabert. „Wir wollten auch Solidarität zeigen.“ Die Arbeitsbedingungen der Fahrer seien katastrophal, so etwas dürfe es nicht geben. Die Aktion sei daher auch eine Positionierung gegen solche Formen der Ausbeutung gewesen.