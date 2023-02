Asylunterkunft in Hattersheim brennt: Festnahme

Hattersheim am Main (dpa/lhe) - . Nach dem Brand in einer Asylunterkunft in Hattersheim hat die Polizei am Donnerstag einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Feuer in der Nacht zu Donnerstag durch Brandstiftung entstanden war. Bei dem mutmaßlichen Brandstifter handelt es sich um einen 18-Jährigen Bewohner der Unterkunft. Er sei zunächst in eine psychiatrische Einrichtung überstellt worden und solle noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, teilten die Beamten mit.