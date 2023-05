Auch Conference-League-Start für SGE finanziell attraktiv

Der hessische Club hatte am Samstag mit einem 2:1 (0:1) gegen den SC Freiburg am letzten Spieltag der Saison noch den siebten Tabellenplatz und damit den Einzug in die Conference League geschafft. Sollte die Eintracht am kommenden Samstag das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen RB Leipzig gewinnen, würde sie in der höherwertigen Europa League starten.