Auf Beamte zugefahren: Ermittlungen wegen versuchter Tötung

Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und mit zur Polizeiwache in Wetzlar genommen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und sein Auto sichergestellt. Am nächsten Vormittag durfte er die Polizeiwache nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Ein während der Verkehrskontrolle anwesender Autofahrer wurde gebeten, sich bei der Polizei in Wetzlar zu melden.