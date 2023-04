„Auf einem guten Weg“: BVB-Tabellenführer selbstbewusst

Dortmund (dpa) - . Die Spieler und Funktionäre von Borussia Dortmund gehen nach dem titelreifen Auftritt gegen Eintracht Frankfurt mit großem Selbstvertrauen in die finale Phase der Bundesliga-Saison. „Wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben noch fünf Spiele vor uns“, sagte Nationalspieler Karim Adeyemi nach dem 4:0 am Samstagabend bei Sky. „Wir haben gezeigt, was wir können. Wenn wir so die nächsten Spiele spielen, wird es sehr gut ausschauen.“