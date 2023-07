„Auf jetzt Männer“: Neuer Eintracht-Coach kommt gut an

„Für das erste Training war es in Ordnung. Die Jungs hatten sofort eine gute Energie und Spielfreude. Das ist, was wir brauchen“, befand Toppmöller. Nach einer kurzen Ansprache in der Kabine legte der Nachfolger von Oliver Glasner gleich zu Beginn der knapp 90 Minuten langen Übungseinheit richtig los: „Es geht darum, inhaltlich sofort in die Thematiken reinzugehen, weil wir nicht viel Trainingszeit haben“, begründete er das später.