Auf Polizisten zugefahren: 29-Jähriger vor Gericht

Am ersten Verhandlungstag räumte der Angeklagte lediglich die Trunkenheitsfahrt ein. Die von der Staatsanwaltschaft angenommene Tötungsabsicht bestritt er dagegen. Die Polizei hatte sich seinerzeit an seine Fersen geheftet und ihn in der Nähe seiner Wohnung gestellt. Er flüchtete laut Anklage mit quietschenden Reifen. Nach seiner Festnahme stellte sich heraus, dass er wegen einer anderen Straftat unter laufender Bewährung stand.