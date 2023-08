Auf Standstreifen gegen Pannenauto geprallt: Schwer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein 72-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagmorgen auf dem Standstreifen der Autobahn 3 nahe dem Frankfurter Flughafen auf ein Pannenfahrzeug geprallt und dabei schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Warum er auf dem Standstreifen gefahren war, muss noch ermittelt werden. Der 33 Jahre alte Fahrer des Pannenfahrzeugs blieb unverletzt. Die Autobahn wurde in Richtung Köln für knapp zwei Stunden voll gesperrt, der Verkehr staute sich auf mehreren Kilometern.