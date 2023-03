Auf Wartezeiten bei Osterreisewelle am Flughafen einstellen

Für das erste Ferienwochenende in Hessen und einigen angrenzenden Bundesländern sind Fraport zufolge täglich bis zu 185.000 Reisende bei 1100 Starts und Landungen vorhergesagt. Mit Beginn des Sommerflugplans an diesem Sonntag fliegen vom größten deutschen Airport 86 Fluggesellschaften zu 292 Zielen in 92 Länder weltweit.