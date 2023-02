Auffahrunfall auf A60 mit Lkw: Frau wird eingeklemmt

Mainz (dpa/lhe) - . Eine Frau ist bei einem Auffahrunfall auf der A60 vor dem Autobahnkreuz Mainz-Süd in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein 30-Jähriger fuhr am frühen Mittwochabend mit einem Lkw auf ihr Auto auf, woraufhin ihr Wagen auf ein Fahrzeug weiter vorne geschoben wurde, wie die Polizei mitteilte. Die 58-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.