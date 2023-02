Auffahrunfall mit zwei Sattelzügen: Hoher Sachschaden

Kirchheim (dpa/lhe) - . Bei einem Auffahrunfall mit zwei Sattelzügen ist am Mittwochnachmittag auf der A7 nahe des Autobahndreiecks Kirchheim ein Sachschaden von rund 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Abend berichtete, musste ein 39-jähriger Fahrer eines Sattelzuges wegen stockenden Verkehrs in einer Baustelle anhalten. Der Fahrer des hinter ihm fahrenden Lasters konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß bei einem Ausweichmanöver mit der Beifahrerseite der Sattelzugmaschine gegen das Heck des Sattelaufliegers. Verletzt wurde niemand.