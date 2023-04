Aufholjagd: Leverkusen zieht an Frankfurt vorbei

Leverkusen (dpa) - . Bayer Leverkusen hat seine eindrucksvolle Aufholjagd unter Trainer Xabi Alonso fortgesetzt und Eintracht Frankfurt im direkten Duell in der Fußball-Bundesliga überflügelt. Die Werkself gewann am 27. Spieltag mit 3:1 (2:0) gegen die Hessen und übernahm deren sechsten Platz, der am Saisonende zur Teilnahme an der Europa League berechtigen würde. Dort trifft Bayer, das mit dem siebten Pflichtspiel-Sieg in Folge den Vereinsrekord aus dem Jahr 2002 einstellte, als letzter Bundesligist im Viertelfinal-Hinspiel auf Union Saint-Gilloise. Die Eintracht als Vorjahres-Sieger ist hier das große Vorbild.