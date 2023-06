Aufräumen nach Unwetter Zahlreiche Einsätze in Hessen

Sturmböen hatten dicke Äste von Bäumen gerissen und Dächer abgedeckt. Hinzu kamen erhebliche Regenmengen. Am höchsten war die Niederschlagsmenge in Wolfhagen bei Kassel, wo pro Quadratmeter 62 Liter Regen fielen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Ebenfalls 62 Liter pro Quadratmeter fielen in Battenberg nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. In Wesertal nahe der Grenze zu Niedersachsen waren es 58 Liter.