Aufregung um Handgranaten-Attrappe beim Hessischen Rundfunk

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der Fund einer Handgranaten-Attrappe in einem Büro des Hessischen Rundfunks (hr) hat am Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz verursacht. Der Bereich wurde am Morgen geräumt und weiträumig abgesperrt, wie die Polizei mitteilte. Sprengstoff-Experten stellten fest, dass es sich um eine völlig ungefährliche Requisite handelte. Diese diente nach hr-Angaben der Redaktion „zu einer Recherche rund um die Echtheit und Verwechselbarkeit von Attrappen“. Sie sei unbedacht in der Redaktion liegen gelassen worden.