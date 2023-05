Aufsteiger Darmstadt 98 peilt Zweitliga-Meisterschaft an

In Fürth wird Alexander Brunst in Absprache mit Stammtorwart Marcel Schuhen zwischen den Pfosten stehen. „Zusammen mit Steve Kroll hat Alex dafür gesorgt, dass Schuh so eine wahnsinnige Entwicklung nehmen konnte“, sagte der Coach. Daher tritt Schuhen gern freiwillig zurück und ermöglicht so Brunst seinen dritten Saisoneinsatz. Fehlen werden dagegen Oscar Vilhelmsson, Frank Ronstadt und Aaron Seydel.