Aufsteiger Darmstadt strukturiert sportliche Leitung neu

Stegmayer war bisher Teammanager und wird auf diesem Posten vom bisherigen Mannschaftsbetreuer Matthias Neumann abgelöst. „Er hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und besitzt ein hohes Standing innerhalb der Mannschaft“, sagte Wehlmann, dessen Rolle unverändert bleibt, über Neumann. Aufsteiger Darmstadt startet als Außenseiter in die Erstliga-Spielzeit, die für die Lilien mit einem Gastspiel bei Rivale Eintracht Frankfurt am 20. August beginnt.