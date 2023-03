Aufstockung von Ganztagsbetreuung in Schule gefordert

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Zehntausende zusätzliche Plätze und tausende zusätzliche Fachkräfte sind nach Einschätzung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Hessen für die Ganztagsbetreuung von Grundschülern nötig. Ab dem Jahr 2026 beginnt in dem Bereich ein Rechtsanspruch zu greifen. Um diesen zu erfüllen, müsse weitaus mehr investiert werden als bisher geplant, erklärte die Gewerkschaft am Freitag in Frankfurt. Die Landesregierung sieht sich dagegen gut vorbereitet.