Auftrieb durch Pokal-Finaleinzug: Eintracht will nach Europa

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der Einzug ins DFB-Pokalfinale gibt Eintracht Frankfurt Auftrieb für den Bundesliga-Endspurt, aber keine Gewissheit für die Rückkehr ins europäische Geschäft. „Wir wollen und können uns nicht darauf verlassen, das Finale zu gewinnen und fix in Europa zu sein“, betonte Trainer Oliver Glasner vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die abstiegsgefährdete TSG 1899 Hoffenheim. „Wir haben zwei Möglichkeiten und wollen schon am 27. Mai definitiv in Europa sein. Dann lässt sich das Pokalfinale ein Stück weit entspannter gestalten.“