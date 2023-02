Augenzeugen im Prozess nach Todesfahrt: „Es war Absicht“

Angeklagt ist ein 29-Jähriger. Er soll am 8. Juni 2022 mit einem Auto auf dem Kurfürstendamm (Ku'damm) und der Tauentzienstraße gezielt in Fußgängergruppen gefahren sein. Ihm sei dabei bewusst gewesen, dass es Todesopfer geben könnte. Das habe er billigend in Kauf genommen, so der Vorwurf. Der deutsche Beschuldigte, der in Armenien geboren wurde, soll in einem akut psychotischen Zustand gefahren sein. In einem sogenannten Sicherungsverfahren strebt die Staatsanwaltschaft die dauerhafte Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der Prozess wird am 23. Februar fortgesetzt.