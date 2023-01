Ausbildung mit Drogenschmuggel finanziert: Pärchen in Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Sie wollten ihre Ausbildungen in Brasilien mit Drogenschmuggel finanzieren, nun sind gegen ein junges Pärchen Haftstrafen verhängt worden. Ein 19 Jahre alter Mann erhielt am Mittwoch vor dem Landgericht Frankfurt zweieinhalb Jahre Jugendstrafe, die zwei Jahre ältere Frau drei Jahre nach Erwachsenenstrafrecht. Das Paar war im Juni vergangenen Jahres auf dem Frankfurter Flughafen gelandet. Eine Routinekontrolle an ihren Händen deutete auf geschluckte Drogen.