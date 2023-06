Ausbildungszahlen bei Pflegefachkräften sinkt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach vorläufigen Daten haben 2022 weniger Menschen in Hessen eine Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen als noch ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, verringerte sich die Zahl um 12 Prozent auf rund 3070 Männer und Frauen. Wie bereits in den vergangenen Jahren seien etwa drei Viertel der neuen Auszubildenden weiblich.