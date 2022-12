Ausflügler in Schneelandschaft - Trübes Wetter am Sonntag

Viele Besucher zog es an diesem Tag zudem nach Willingen in Hessens größtes Skigebiet. Zahlreiche Ausflügler nahmen die Seilbahn auf den Ettelsberg und wanderten von dort aus durch die Winterlandschaft. Am kommenden Mittwoch sollen die Skipisten in der nordhessischen Gemeinde öffnen. Dies sei seit zwölf Jahren der früheste Start in die Skisaison, sagte ein Sprecher des Skigebiets.