Ausgaben für Sozialhilfeleistungen gesunken

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Sozialhilfeträger haben 2022 in Hessen weniger Geld für Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch ausgegeben als noch ein Jahr zuvor. Insgesamt flossen 630 Millionen Euro brutto für Sozialleistungen und somit rund zehn Prozent weniger als 2021, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Dagegen seien die Ausgaben für Asylbewerberleistungen um 75 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 600 Millionen Euro angewachsen.