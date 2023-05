Ausländische Springreiter dominieren in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Hauptspringen des internationalen Pfingstturniers am Sonntag ist von ausländischen Reitern dominiert worden. Sieger wurde der Argentinier José Maria Larocca mit Finn Lente, der für seine fehlerlose Runde im Stechparcours 43,74 Sekunden benötigte. Die nächsten beiden Plätze gingen an den Spanier Manuel Fernandez Saro mit Jarlin de Torres (0/44,22) und die Französin Pénèlope Leprevost mit Bingo del Tondou (0/44,51). Erfolgreichster Deutscher war Michael Viehweg aus Schrobenhausen mit Contario auf Rang vier (0/44,52). Höhepunkt für die Springreiter bei dem traditionellen Turnier ist der Große Preis am Montagnachmittag.