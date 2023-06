Auslosung egal: Darts-Duo bei Team-WM selbstbewusst

Frankfurt/Main (dpa) - . Vor großen Namen wie Michael Smith oder Peter Wright ist Deutschlands Darts-Duo bei der Team-WM in Frankfurt am Main nicht bange. „Es ist uns egal, was die Auslosung sagt. Uns ist egal, ob wir gegen Schottland, England oder die Niederlande spielen. Wir haben das spielerische Niveau, diese Nationen zu schlagen“, sagte Martin Schindler nach dem souveränen 4:0-Auftaktsieg über Hongkong. Vor allem Schindler, der an der Seite von WM-Halbfinalist Gabriel Clemens antritt, hatte im ersten Spiel der Gruppenphase am späten Donnerstagabend eine starke Leistung gezeigt.