Ausschluss von Eintracht-Fans für Khedira ein „Skandal“

Zu den Ausschreitungen in Neapel vor der Partie gab es keine Reaktionen von Glasner, Krösche und Khedira in den Interviews. Sportlich muss Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt beim souveränen Tabellenführer der Serie A in Süditalien einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.