Ausstellung über das Relief im Museum Städel

Frankfurt/Main (dpa) - . Das Frankfurter Städel Museum erforscht in einer großen Ausstellung Kunstwerke zwischen Malerei und Bildhauerei. Unter dem Titel „Herausragend!“ sind Reliefs von knapp 100 Künstlern ab etwa 1800 zu sehen. In dieser „aufregenden Zone zwischen der zweiten und der dritten Dimension“, so das Kuratorenteam am Dienstag, treffen die Besucher auf viele bekannte Künstler, entdecken aber meist unbekannte Werke. Denn Reliefs werden laut Städel-Direktor Philipp Demandt nur selten gezeigt, eine umfassende Ausstellung zu dieser Kunstform habe es europaweit seit Jahrzehnten nicht gegeben.