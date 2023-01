Ausstellung zu rassistischem Anschlag startet Anfang Februar

Hanau (dpa/lhe) - . Die Ausstellung zu dem rassistischen Anschlag mit neun Toten in Hanau startet am 1. Februar und damit einige Tage später als ursprünglich geplant. Hintergrund sei, dass sich der Aufbau der Schau im Rathaus der Stadt etwas verzögert habe, sagte ein Sprecher der Initiative 19. Februar Hanau am Dienstag.