„Ausverkauft“: Ticket-„Boom“ bei Eintracht ungebrochen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Fast alle Bundesliga-Heimspiele von Eintracht Frankfurt bis zum Jahresende sind bereits ausverkauft. „Der Boom ist ungebrochen groß“, sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann am Donnerstag. „Wir gehen quasi voll ausverkauft an allen Ecke und Enden in diese Saison. Für einen Großteil der Spiele sei das Ticketkontingent nahezu erschöpft. Ausnahmen seien die Spiele gegen Rekordmeister FC Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund. Zudem sei eine Rekordzahl von 35.000 Dauerkarten verkauft worden.