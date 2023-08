Auto auf Gegenfahrbahn: Vier Verletzte bei Unfall Nordhessen

Wehretal-Reichensachsen (dpa/lhe) - . Bei einem Verkehrsunfall sind in Nordhessen vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 31 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag aus zunächst unbekannten Gründen zwischen Wehretal-Reichensachsen und Eschwege mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto eines 32-Jährigen frontal zusammengestoßen. Dadurch wurden beide Fahrer leicht und die Beifahrerin des 32-Jährigen schwer verletzt.