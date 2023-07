Auto durchbricht Hauswand und landet in Küche

Wald-Michelbach (dpa) - . Ein Auto hat an der Bergstraße in Südhessen eine Hauswand durchbrochen und ist erst in der Küche zum Stehen gekommen. Aus noch ungeklärten Gründen war der Wagen am Sonntag zunächst über eine Wiese und durch einen Zaun gefahren und dann in das Wohnhaus gekracht, wie die Polizei mitteilte. Der 54-jährige Fahrer und seine 64 Jahre alte Beifahrerin wurden so schwer verletzt, dass sie per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Die vier Bewohner blieben unverletzt, mussten das Haus in Wald-Michelbach aber trotzdem verlassen: Wegen befürchteter Einsturzgefahr wurde ein Statiker hinzugezogen.