Auto eines AfD-Politikers geht in Flammen auf

Kassel (dpa/lhe) - . In Kassel ist in der Nacht zum Freitag das Auto eines AfD-Politikers in Flammen aufgegangen. Nach ersten Erkenntnissen sei von Brandstiftung auszugehen, berichtete das Polizeipräsidium Nordhessen. Der Besitzer hatte den Brand selbst entdeckt und mit einem Feuerlöscher löschen können, teilte die Polizei mit.