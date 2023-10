Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Pannenfahrzeug auf der Bundesstraße 43 nahe dem Frankfurter Flughafen ist eine Person schwer verletzt worden. Die B43 sei daraufhin in Richtung Kelsterbach zunächst voll gesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend in Frankfurt. Weitere Details zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt.