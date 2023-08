Auto gerät bei Unfall in Brand: zwei Verletzte

Kassel (dpa/lhe) - . Bei einen Unfall ohne Fremdeinwirkung ist ein Auto in Kassel in Brand geraten. Die beiden Insassen des Unfallwagens konnten in der Nacht zum Freitag von Ersthelfern aus dem brennenden Wagen gerettet werde, wie die Feuerwehr mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand den Angaben zufolge nicht nur der Unfallwagen, sondern auch ein daneben parkendes Auto in Vollbrand.